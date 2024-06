El portavoz del Ejército israelí considera que no es posible la destrucción de Hamás como "idea" y "partido"

Hagari asegura que el grupo palestino permanecerá en el poder de Gaza si "el Gobierno no encuentra una alternativa"



MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha declarado este miércoles durante una entrevista con el Canal 13 israelí que no es posible la destrucción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como "idea" y como "partido", y que el grupo palestino permanecerá en el poder de la Franja de Gaza si "el Gobierno (de Israel) no encuentra una alternativa".

"Este discurso de destruir a Hamás, de hacer que Hamás desaparezca, no es más que echar arena a los ojos de la opinión pública. Hamás es una idea, Hamás es un partido. No puedes destruir una idea. Está arraigado en los corazones de la gente; quien piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca. Si el Gobierno no encuentra una alternativa, permanecerá", ha manifestado Hagari.

Asimismo, ha asegurado que Israel "está pagando un alto precio en la guerra" y que están haciendo "todo lo que pueden" para encontrar y acabar con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, así como para rescatar a los rehenes que aún siguen con vida en el enclave, aunque ha subrayado que no es posible liberar a todos mediante acciones militares.

Tras estas palabras, la Oficina del Primer Ministro de Israel ha publicado en su cuenta de la red social X que tanto el Gobierno como las FDI "están comprometidas" con la destrucción de las capacidades militares de Hamás, aunque no ha hecho referencia directa a Hagari.

De una forma parecida ha reaccionado la Unidad del Portavoz de las FDI, que ha reiterado el compromiso del Ejército con los objetivos del Gobierno y que no se deben "sacar de contexto" las afirmaciones de Hagari, quien se refería a una erradicación "como idea", según ha publicado el diario 'The Times of Israel'.

"TODO ESTÁ SOBRE LA MESA" PARA LIDIAR CON HEZBOLÁ

Durante sus declaraciones, el portavoz también ha asegurado que están "preparados para cualquier escenario" contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, con el que mantiene una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes.

Asimismo, Hagari ha concedido otra entrevista, esta vez al canal Al Arabiya, en la que ha aseverado que "todo está sobre la mesa para hacer frente a Hezbolá" y que están preparados para cualquier escenario. "Hezbolá esta explotando al pueblo libanés e impidiéndole conocer la verdad. (El líder del grupo, Hasán) Nasralá está llevando a Líbano por un camino peligroso", ha expresado.

Además, ha afirmado que las FDI están atacando "específicamente" a los miembros del grupo islamista debido a que conocen la ubicación de sus miembros y a pesar de que "se esconden entre los libaneses".

"Nuestra prioridad es atacar a los dirigentes y miembros de Hezbolá, y hasta ahora hemos matado a 430 miembros de Hezbolá", ha detallado, aunque el Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en 414 la cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes, si bien los datos no diferencian entre civiles y milicianos. Se calcula que cerca de 300 miembros del grupo han muerto en las hostilidades.

"Irán está manejando a Hezbolá y quiere una escalada en la región, y Nasralá está llevando a la región hacia esa situación. No queremos luchar contra el pueblo libanés, sino contra Hezbolá. Nuestro Ejército es fuerte y garantizará la seguridad de las fronteras con Líbano, y todo está sobre la mesa para hacer frente a Hezbolá", ha insistido.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza a raíz de los ataques de Hamás contra territorio israelí. Desde entonces, las autoridades gazatíes han notificado la muerte de casi 37.400 palestinos, a los que se suman más de 520 en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.