Portugal encadena un nuevo récord de contagios de coronavirus en su primer día en estado de calamidad

"Odio ser autoritario", afirma Costa ante la entrada en vigor de las nuevas restricciones

Portugal ha registrado este jueves 2.101 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia que coincide con la entrada en vigor del nuevo estado de calamidad, que el primer ministro, António Costa, ve necesario para aplicar nuevas restricciones y contener así la expansión de la COVID-19.

Las autoridades sanitarias lusas tienen identificados 93.294 contagios, así como 2.128 fallecimientos, once más que en el balance del miércoles. Los casos activos superan ya los 55.000, mientras que la cifra de enfermos en hospitales se acerca ya al millar (993), con 139 pacientes en unidades de cuidados intensivos, según la cadena RTP.

"Tenemos que controlar esta pandemia. Si no lo hacemos, en unas semanas estaremos peor", ha afirmado Costa en declaraciones a los medios en Bruselas, antes del inicio de la reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. "Odio ser autoritario", ha declarado el mandatario, alegando que no le gusta imponer unas "prohibiciones" que, no obstante, considera necesarias.

El estado de calamidad lleva aparejado límites a las reuniones de más de cinco personas, mientras que las fiestas privadas como bodas o bautizos no podrán contar con más de 50 invitados. De cara a Navidad, ha recordado las palabras del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y ha reconocido que será necesario "replantearse" las habituales celebraciones familiares.