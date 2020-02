Los precandidatos demócratas debaten en Las Vegas de cara a las primarias de Nevada con Bloomberg presente

Publicado 20/02/2020 6:33:50 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos demócratas a la Casa Blanca han mantenido este miércoles un debate en Las Vegas de cara a las primarias que se celebrarán en Nevada el sábado, cita a la que ha acudido el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

Bloomberg, que anunció su candidatura a la carrera demócrata por la presidencia estadounidense en noviembre, ha irrumpido en la pugna gracias a que logró el 19 por ciento de apoyo ciudadano en una encuesta nacional, requisito establecido por el Comité Nacional Demócrata para participar en el debate televisado.

Ha gastado 419 millones de dólares (más de 388 millones de euros) en anuncios de televisión, lo que le ha permitido cumplir con el requisito demócrata para debatir en Las Vegas. No obstante, el precandidato no se someterá a ningún caucus hasta el 'supermartes' del 3 de marzo.

Junto a Bloomberg han acudido los precandidatos Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Joe Biden y, a pesar de que el exalcalde de Nueva York ha sido objeto de numerosos ataques, el resto de candidatos también se han criticado en una disputa calificada como "tensa" por los medios estadounidenses.

Bloomberg ha respondido a los ataques de sus compañeros aludiendo a que él es el candidato con la "mejor oportunidad" para vencer al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que compite por la reelección en las elecciones previstas para 2020.

"Creo que tenemos dos preguntas que hacernos esta noche: una es quién puede vencer a Donald Trump y, número dos, quién puede hacer el trabajo si entra a la Casa Blanca. Yo diría que soy el candidato que puede hacer exactamente las dos cosas", ha indicado Bloomberg, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Asimismo, ha especificado que "no cree" que el senador por Vermont Bernie Sanders, favorito para ganar las primarias de Nevada según varias encuestas, sea capaz de ganar a Trump. "No creo que el senador tenga alguna posibilidad de vencer a Trump", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que si Sanders es el candidato "vamos a tener a Trump otros cuatro años, y eso no podemos permitirlo".

En este sentido, también ha aprovechado para atacar al presidente estadounidense señalando que "es neoyorquino" y que sabe "cómo enfrentarse a un estafador arrogante como Donald Trump que viene de Nueva York".

Sanders se impuso por un estrecho margen en las primarias demócratas en New Hampshire, donde el exalcalde de South Bend Pete Buttigieg confirmó su condición de aspirante de primer nivel. Los precandidatos volverán a medir sus fuerzas en las primarias de Nevada, donde se utilizará el formato de caucus o asambleas vecinales para pulsar la opinión de una población con gran peso hispano.