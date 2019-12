Preparan la vuelta de la Policía a Chapare, reducto del MAS de Evo Morales, tras un mes de ausencia

Publicado 16/12/2019 19:32:40 CET

El viceministro de Régimen Interior del Gobierno de Bolivia, Daniel Humérez, ha informado este lunes de que están terminando de preparar el regreso de la Policía y el Ejército a la región de Chapare, considerada una de las regiones con mayor apoyo al expresidente Evo Morales, dimitido el pasado 10 de noviembre tras la presión del Ejército y la Policía. Precisamente en esa fecha fue evacuado Chapare de policías y militares.

"No va a ser un operativo. Va a ser un ingreso conforme corresponde al orden de legalidad", ha explicado Humérez en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'La Razón'.

Chapare es una de las 16 provincias del departamento de Cochabamba, en el centro del país. Es una zona de cultivo tradicional de coca y bastión político de Morales. Tras su dimisión y en un clima de alta inestabilidad, Morales se refugió en Chapare antes de lograr salir del país.

El objetivo es restituir la presencia del Estado en el Chapare. "Se están haciendo ya las acciones correspondientes determinando la previsibilidad de ingresar conjuntamente las Fuerzas Armadas al trópico de Cochabamba a efecto de sentar un Estado de Derecho en esta zona", ha apuntado.

Humérez ha subrayado que la ausencia de uniformados no puede permitirse en ninguna región del país: "no puede haber territorio donde no exista presencia del Estado".

Tras la dimisión, considerada forzada en golpe de Estado por los afines a Morales, los cocaleros levantaron bloqueos de carreteras y los agentes y militares tuvieron que replegarse. Posteriormente, se logró un acuerdo de pacificación, pero los agentes no han regresado.

Algunos dirigentes cocaleros han advertido de que los policías no son necesarios en la zona y han apuntado que, si pretenden volver a la región, deben "pedir perdón de rodillas". En respuesta, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, advirtió de que la Policía "no se arrodilla ante nadie".

Evo Morales dimitió el pasado 10 de noviembre en medio de una ola de protestas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) señalara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en las que obtuvo su reelección. Tras su dimisión, bajo presión del Ejército, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta.

Más de 30 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de los enfrentamientos entre simpatizantes de Morales con las fuerzas de seguridad y otros sectores. En las últimas semanas la situación se ha calmado, aunque sigue habiendo protestas.