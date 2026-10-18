La presidenta de la Asamblea francesa pide una comisión investigación parlamentaria sobre los disturbios

Archivo - La presidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Yaël Braun-Pivet (archivo) - PsnewZ / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Yaël Braun-Pivet, ha planteado este domingo la necesidad de crear una comisión de investigación sobre los graves disturbios ocurridos el sábado coincidiendo con las protestas sociales en toda Francia que derivaron en la quema de ayuntamientos y saqueos de comercios.

"Braun-Pivet propondrá el martes 20 de octubre, en la Conferencia de Presidentes, la creación de una comisión de investigación sobre estos disturbios, el 'modus operandi' de estos grupos violentos y la estrategia de mantenimiento del orden frente a estas nuevas formas de altercados urbanos", ha explicado la Presidencia de la Asamblea Nacional en un comunicado.

Esta comisión de investigación tendría como objetivo "esclarecer por completo las escenas de caos y saqueos presenciadas, así como identificar a sus responsables", según Braun-Pivet diputada por el partido centrista Renacimiento del presidente Emmanuel Macron.

Asimismo pretende "ofrecer respuestas a los representantes electos, a los comerciantes y a todas las víctimas de la violencia de ayer, además de a los ciudadanos que se cuestionan la magnitud de los disturbios y la respuesta que se les dio".

La iniciativa se ampara en la función de control del poder legislativo para examinar "el grado de previsión de estos sucesos, el despliegue y la doctrina de mantenimiento del orden aplicados e identificar posibles fallos en su ejecución".

El fin último es "extraer las lecciones necesarias para evitar que tales hechos se repitan, garantizar mejor el orden republicano y proteger más eficazmente a los franceses, así como el derecho de cada persona a manifestarse en libertad y con seguridad".

Unas 550.000 personas han participado en las movilizaciones celebradas este sábado a lo largo y ancho de Francia, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, ha elevado a más de 800.000 la cifra de asistentes.