El presidente de Abjasia se abre a convocar elecciones si los "golpistas" abandonan el Parlamento

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la autoproclamada república de Abjasia, Aslan Bzhania, ha declarado este sábado que está contemplando abiertamente la posibilidad de abandonar el cargo y convocar elecciones siempre y cuando los "golpistas" abandonen el Parlamento que ocuparon este pasado viernes en protesta contra un acuerdo de concesión de proyectos a empresas rusas.

"Están ejerciendo una presión enorme sobre los diputados para forzar a que tomen una decisión ilegal: la destitución del presidente", ha declarado Bzhania en relación al movimiento opositor, enemigo declarado de un acuerdo que responde, entienden, a presiones ejercidas desde Moscú.

El mandatario, no obstante, ha asegurado que no quiere "dar la impresión" de que se está "aferrando al poder", pero sí ha reiterado la importancia de atenerse a la constitución. "De lo contrario, nuestro estado no podrá soportarlo", ha explicado durante un discurso en Tamish, su localidad natal, donde ha ofrecido una salida a esta crisis.

"Cuando los golpistas hayan abandonado el complejo del legislativo, me prepararé para convocar elecciones y presentar mi dimisión", ha asegurado el presidente, en declaraciones recogidas por la agencia oficial Apsnypress, antes de añadir que su número dos, el vicepresidente Badra Gunba, ostentaría el poder de manera provisional durante ese periodo.

"Estoy dispuesto a ir a las elecciones y que el pueblo diga a quién apoya. Que la verdad sea el resultado de la voluntad del pueblo, y no hay nada más que decir al respecto", ha zanjado.

LA OPOSICIÓN EXIGE SU DIMISIÓN INMEDIATA

La oposición al mandatario se identifica como un grupo heterogéneo conocido como el Consejo de Coordinación, cuyos líderes siguen todavía esta tarde en las oficinas de la administración presidencial que hay en el interior del Parlamento en la capital, Sujumi, tras asegurar que el presidente se ha dado a la fuga.

El servicio de prensa presidencial, por contra, asegura que la visita de Bzhania a su ciudad natal estaba dentro de su agenda y que en ningún momento se ha desentendido del cargo, recoge el medio local Abkhazinform.

Mientras, la población ha vuelto a concentrarse frente a la sede del Parlamento este sábado a petición de la agrupación opositora, que sigue trazando una propuesta de transición que pasa por la destitución del presidente y la apertura de negociaciones para un proceso que tendrá lugar en el propio Parlamento de Sujumi.

"El Parlamento será la plataforma que acercará posiciones y el organismo que hará todo lo posible para que los acontecimientos vuelvan al campo constitucional", ha hecho saber el diputado Leonid Lakerbaya tras una reunión con el mandatario en Tamish.

Por lo demás, la situación se mantiene en un estado de calma relativa tras los altercados del viernes, que han dejado hasta el momento 14 hospitalizados en estado leve, según el Ministerio de Salud abjasio.