El presidente de Bolivia advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a países

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha advertido este martes que no asistirá a Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, un aviso que también ha realizado su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La Casa Blanca confirmó a principios de mes que Cuba, Venezuela y Nicaragua no recibirán invitaciones para la cumbre, que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos.

"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", ha publicado el mandatario en la red social Twitter.

Así, ha indicado que Bolivia "cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz". "América somos todos los americanos", ha agregado.

En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también amenazó el lunes con no acudir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos, país organizador, no invita "a todos" los países al encuentro.

La Administración estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.