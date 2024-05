El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU critica al TPI por la posible orden de arresto contra Netanyahu

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Mike Johnson - Europa Press/Contacto/Laura Brett

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha calificado de "vergonzosa" la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) acabe emitiendo una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por las supuestas violaciones del Derecho Internacional en la Franja de Gaza a raíz de la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Es vergonzoso que el TPI al parecer esté planeando emitir órdenes de detención infundadas e ilegítimas contra el primer ministro israelí y otros altos funcionarios israelíes", ha asegurado Johnson a través de un comunicado.

El congresista republicano ha asegurado que esta acción "ilegal" socavaría los intereses de seguridad y soberanía estadounidenses debido a que podría incluso llevar a la emisión de órdenes de detención contra políticos, diplomáticos y personal militar de Estados Unidos.

"En lugar de apuntar erróneamente a Israel, el TPI debería presentar cargos contra Irán y sus grupos afines terroristas, incluido Hamás, por participar en horribles crímenes de guerra. La Administración (Joe) Biden debe exigir inmediata e inequívocamente que el TPI se detenga, y EEUU debe utilizar todas las herramientas disponibles para impedir tal abominación", ha añadido.

Poco antes, el Departamento de Estado ha subrayado que el TPI no tiene jurisdicción sobre la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza, y es que Israel no es firmante del Estatuto de Roma y, por tanto, no es parte del TPI ni reconoce su jurisdicción; sin embargo, Palestina está admitida como miembro desde 2015.

El pasado octubre, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, afirmó que el órgano tiene jurisdicción sobre cualquier posible crimen de guerra cometido por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Washington tampoco es miembro del TPI, y la propia Casa Blanca ha rechazado la investigación al considerarla fuera de su jurisdicción.

Por su parte, Netanyahu ya había advertido de que su Gobierno "nunca" aceptará la autoridad del TPI, al que ha acusado de intentar "socavar" su derecho a la defensa. La pasada semana, medios israelíes informaron de que el gabinete se reunió de emergencia debido a la posibilidad de que el TPI iniciara una investigación y emitiera órdenes de arresto contra militares y ministros israelíes por presuntas violaciones del Derecho Internacional en Gaza.