El presidente de Corea del Sur destaca la alianza con EEUU pero pide evitar una "postura de sumisión"

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha subrayado este martes la importancia de la alianza con Estados Unidos, pero ha señalado que esta debe desarrollarse lejos de una "postura de sumisión" a la hora de abordar las relaciones bilaterales y la diplomacia.

Durante una reunión del Consejo de Ministros y ante la creciente preocupación por las posibles fricciones entre las partes, especialmente en lo referente al intercambio de información de Inteligencia, Lee ha afirmado que la diplomacia ha de centrarse en "salvaguardar los intereses nacionales".

Así, ha normalizado la posible existencia de "diferencias" entre los dos países y ha insistido en que los lazos entre las partes deben desarrollarse "siempre con dignidad" y "siempre y cuando se salvaguarden los intereses nacionales" de Corea del Sur". "Se debe evitar cualquier postura sumisa o servil", ha añadido.

"El principio rector de la diplomacia de Corea del Sur es el pragmatismo. Lo más importante para Corea del Sur son sus intereses nacionales", ha afirmado Lee, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

El presidente ha recalcado, no obstante, que la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es "muy importante" y constituye el eje principal de su política exterior, que "debe seguir fortaleciéndose". "Haremos todo lo posible por salvaguardar los intereses nacionales del país. Cuando surjan diferencias o malentendidos, los resolverá o coordinará", ha aclarado.

El lunes, la embajadora de Corea del Sur en Estados Unidos, Kang Kyung Wha, afirmó que aunque se han logrado avances en la mejora de la cooperación en materia de Inteligencia entre Seúl y Washington, siguen existiendo limitaciones en la comunicación al más alto nivel con la Casa Blanca.