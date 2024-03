El presidente polaco asegura que no aprobará el reemplazo de embajadores propuesto por el Gobierno

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha aseverado este miércoles que no tomará ninguna "decisión precipitada" y ha rechazado la posibilidad de poner fin al mandato de más de medio centenar de embajadores, una propuesta adelantada ya la semana pasada por el Gobierno de Donald Tusk.

"No he recibido formalmente ninguna solicitud de retirada de un mayor número de embajadores (...) Pero puedo anunciar de antemano que no tomará ninguna decisión tan precipitada", ha aseverado Duda durante una rueda de prensa con su par eslovena, Natasa Pirc Musar, en Liubliana, recoge PAP.

El jefe de Estado polaco ha recordado que, de acuerdo con la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas, es competencia del presidente el nombrar a los embajadores, si bien ha reconocido que es un proceso que se lleva a cabo "en consulta" con el primer ministro y el encargado de Exteriores.

El Gobierno de Polonia anunció la semana pasada su intención de reemplazar a más de medio centenar de embajadores y que retirará a una docena de representantes diplomáticos designados por el anterior Ejecutivo. El Ejecutivo apeló al presidente Duda a que facilitara este proceso, que depende de él en última instancia.

El propio Tusk había señalado previamente que si el presidente no consiente los cambios, el Ejecutivo convocará a los embajadores afectados por la medida y los diplomáticos actuarán como encargados de negocios. "Tenemos que mejorar y construir un equipo legal al Estado polaco que gestione nuestros asuntos", anunció.

Las tensas relaciones entre Tusk y Duda podrían poner en peligro una remodelación que desde el Varsovia niegan que se trata de una represalia, aunque el ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, sí reprochó que algunos embajadores designados por el anterior Ejecutivo representaban más al partido Ley y Justicia que al propio país.