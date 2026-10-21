El presidente de Portugal convoca a los partidos políticos para tratar la crisis social en el país

El presidente de Portugal, Antonio Jose Seguro, durante un acto en Lisboa. - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, António José Seguro, ha convocado para el próximo día 29 a los partidos políticos nacionales para abordar la actual crisis social que atraviesa el país, donde manifestantes han protagonizado acampadas por el acceso a la vivienda en Lisboa y Oporto.

Se trata de la primera vez que el presidente luso convoca una ronda con los partidos con representación en el Parlamento desde que llegó al Palacio de Belém en marzo de este año, más allá de los contactos protocolarios a su llegada.

Frente a su antecesor Marcelo Rebelo de Sousa, quien se reunía con las formaciones políticas para abordar cuestiones de estabilidad política, incluyendo las negociaciones presupuestarias, Seguro ha optado por un papel menos intervencionista en la vida política diaria de Portugal.

La ronda de contactos tendrá lugar un día después de que el proyecto de Presupuesto sea llevado al Parlamento luso, donde se espera su aprobación el día 28.

Respecto a la crisis de la vivienda que golpea Portugal, Seguro ha llamado a un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas para tomar medidas urgentes y a largo plazo frente a la problemática. Así ha planteado que avancen planes que incluyan propuestas de varios partidos y se encuentren puntos de acuerdo para afrontar la crisis.

Según recoge el diario luso 'Expresso' este mismo lunes hizo mención a la situación cuando señaló que "un problema concreto y humano exige respuestas igualmente concretas y humanas".