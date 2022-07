El presidente de Túnez vota en el referéndum y denuncia que "algunos actores" buscan sabotear la votación

Saied denuncia que "se ha sembrado la desesperación en el pueblo para que se aleje de los asuntos públicos"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha acudido este lunes junto a la primera dama, Ichraf Saied, para votar en un controvertido referéndum constitucional impulsado por el mandatario, marcado por el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

El mandatario, que ha votado en Ariana, ha pronunciado un discurso en el que ha acusado a "algunos actores" de intentar sabotear el referéndum provocando incendios en el país, a pesar de la obligación de no hacer declaraciones durante la jornada de votación.

"El pueblo está llamado a votar para decir 'sí' o 'no', después de que el 25 de julio de 2021 la gente estuviera contenta por la suspensión del Parlamento, dado que empezábamos una nueva etapa histórica para construir juntos la 'Nueva República', fundamentada en la verdadera libertad, justicia y dignidad nacional", ha dicho.

Saied ha hecho así referencia a su decisión de suspender el Parlamento --posteriormente disuelto-- y disolver el Gobierno del primer ministro, Hichem Mechichi, para arrogarse todas las competencias, lo que llevó a la oposición a denunciar un "golpe de Estado institucional" y una deriva autoritaria del mandatario.

Así, el presidente tunecino ha denunciado que "se ha sembrado la desesperación en el pueblo para que se aleje de los asuntos públicos". "Esta conspiraciones tienen lugar desde enero de 2011", ha señalado, en referencia a la revolución popular que derrocó a Zine el Abidine ben Alí durante la 'Primavera Árabe'.

"Estamos ante una elección histórica y el pueblo no debe faltar a esta cita con la historia y no ceder ante los que prenden fuego a los bosques y pagan a los ciudadanos para que no vayan a votar* No son de este pueblo, no son de este país, lo han traicionado y vendido a los extranjeros", ha agregado.

"Queremos vivir en un país libre y soberano en el que el ciudadano sea libre y la libertad no esté sólo en los artículos de leyes o constituciones, sino que sea una verdadera práctica diaria", ha argüido Saied, tal y como ha informado el diario 'Business News'.

Por ello, ha defendido que "es importante que el responsable de este proyecto constitucional es responsable ante sus electores y no ante el partido que le propuso como candidato. Hemos vivido durante estos lamentables últimos años muchas farsas y comedias", ha zanjado.

El portavoz de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, ha destacado que las declaraciones del presidente serán analizadas.

Por su parte, la primera ministra tunecina, Najla Buden Romdhane, ha acudido a votar en Berges du Lac, de donde se ha marchado sin hacer declaraciones, tal y como ha recogido la emisora tunecina Mosaique FM.

El borrador de la Carta Magna aglutina en torno a la Presidencia la mayoría de las competencias y reduce el poder del Parlamento, suspendido en julio de 2021 --y posteriormente disuelto--, fecha en la que Saied disolvió el Gobierno y se arrogó todas las competencias.

En caso de ser aprobado en referéndum, el documento sustituirá a la Carta Magna aprobada en 2014 al hilo del derrocamiento en 2011 del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí, en el marco de una oleada masiva de protestas populares en la conocida como 'Primavera Árabe'.