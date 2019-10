El presidente de Ucrania propondrá desplegar fuerzas de paz en la frontera con Rusia

Actualizado 10/10/2019 23:25:16 CET

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - REUTERS / GLEB GARANICH

Asegura que está dispuesto a reunirse con Putin y descarta aplicar en Crimea la fórmula acordada para Lugansk y Donetsk

KIEV, 10 (Reuters/EP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que propondrá en la próxima reunión del Cuarteto de Normandía el despliegue de fuerzas de paz en la frontera de Rusia con Donetsk y Lugansk, las regiones del este de Ucrania actualmente dominadas por separatistas prorrusos.

En un largo encuentro con periodistas, Zelenski ha dicho que las fuerzas de paz se desplegarían en la frontera del este de Ucrania con Rusia, una zona que actualmente está sometida al dominio de los milicianos separatistas.

El mandatario ucraniano ha dicho además que las conversaciones en el formato Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) van a ofrecer la oportunidad de discutir sobre la situación en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y cuya soberanía reclama el Gobierno de Kiev.

En un acercamiento en las posiciones, los negociadores de Rusia y de Ucrania y los rebeldes separatistas acordaron que las regiones de Lugansk y Donetsk tendrán un estatuto especial y celebrarán elecciones locales, un pacto que ha dado pie a la posibilidad de retomar el diálogo del Cuarteto de Normandía.

Este formato incluye a los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania para estudiar medidas para poner fin a la guerra en el este de Ucrania pero todavía no se ha fijado una fecha para la próxima reunión. En su encuentro este jueves con la prensa, Zelenski ha subrayado que los ciudadanos ucranianos le eligieron presidente para "poner fin a la guerra".

"Quiero recordarles qué Zelenski eligió la ciudadanía. Eligió a un presidente que pondrá fin a la guerra. Siempre voy a ser esa persona. Discutiremos cómo poner fin a esto. Tenemos planes para hacerlo pero mi principal meta es que quiero poner fin a la guerra. Esa es mi misión en estos cinco años", ha afirmado el mandatario ucraniano, según informa la agencia de noticias local Unian.

Zelenski ha dicho que no tiene inconveniente en un encuentro cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, si es necesario para alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto en el este de Ucrania que se prolonga desde hace cuatro años.

"Podemos reunirnos en dos formatos: el formato a cuatro de Normandía o el formato de reunión cara a cara (con Putin), que todo el mundo rechaza. No sé. No puedo decir nada. Sé una cosa: este encuentro se debería celebrar si queremos poner fin a la guerra", ha explicado.

El mandatario ucraniano ha querido dejar claro ante la prensa que el modelo pactado para Lugansk y Donetsk, la llamada 'fórmula Steinmeier', no es aplicable a la península de Crimea, que Ucrania considera que fue anexionada por Rusia de manera ilegal.

"Ahora no hay una fórmula así. Es un tema muy complicado. Saben ustedes que, desafortunadamente, Ucrania no afrontará esto por sí misma. Se necesitan condiciones presentadas por nuestros socios internacionales. Tenemos que tener un Ejército más fuerte", ha indicado.

EVITAR UN "CONFLICTO CONGELADO"

Zelenski ha afirmado además que "no quiere que el conflicto en el Donbás se congele" y ha agregado que no quiere que la situación sea similar a la que se vive en la región moldava de Transnistria o en la georgiana de Abjazia.

"No querría que el conflicto en el Donbás se congele. No quiero que tengamos un tipo de Transnistria o Abjazia allí", ha dicho, antes de agregar que no descarta que se dé esta posibilidad, según ha informado la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

"¿Qué es lo que está pasando ahora? Virtualmente tenemos una Transnistria allí", ha señalado, al tiempo que ha argumentado que "la única diferencia entre el temporalmente ocupado Donbás y Transnistria o Abjazia es que hoy allí (en el este de Ucrania) hay disparos".

En este sentido, Zelenski ha manifestado que "si no hay relaciones y no se reconoce que el territorio está separado, será Transnistria". "No quiero eso, realmente no lo quiero", ha reiterado.

Por contra, ha subrayado que no está dispuesto por ahora a conceder un estatus de autonomía a estaso territorios, uno de los puntos más espinosos de un posible acuerdo de paz, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

SUBRAYA QUE UCRANIA NECESITA UN EJÉRCITO MÁS FUERTE

Zelenski ha dejado claro su respeto a las Fuerzas Armadas ucranianas pero ha admitido que Ucrania "todavía necesita ser muy poderosa" para que no solo funcione su diplomacia sino que tenga un Ejército de "alto nivel".

Por último, el presidente de Ucrania ha dicho que en la próxima cumbre del Cuarteto de Normandía se estudiará un nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

El 7 de septiembre, Ucrania y Rusia completaron un intercambio de detenidos que supuso la entrega de los 24 militares de la Marina ucraniana que fueron capturados por la Guardia Costera rusa en el estrecho de Kerch en 2018 y la liberación de un miliciano separatista prorruso juzgado como sospechoso del derribo del vuelo MH17, que acabó con la vida de 298 personas en julio de 2014 en el este de Ucrania.