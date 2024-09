El presidente de Zimbabue asegura que dejará el cargo tras el final de su segundo mandato en 2028

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha asegurado este lunes que dejará el cargo tras el final de su segundo mandato en 2028 porque se considera un "constitucionalista", todo ello después de que varios funcionarios hablasen de que el mandatario tiene intenciones de prolongar su gobierno hasta 2030.

"Estoy en mi segundo mandato y ya sé la fecha en la que voy a dimitir. En 2028 me iré a casa y otros tomarán el relevo. Esta cuestión del tercer mandato no se plantea, especialmente bajo mi mandato. No. Soy constitucionalista. Significa que sigo la ley", ha expresado durante una rueda de prensa desde Pekín y compartida en su cuenta de la red social X.

Mnangagwa, de 81 años, quien accedió al poder tras el golpe de Estado contra Robert Mugabe --quien lideraba el país desde 1980--, fue reelegido en agosto de 2023 para un nuevo mandato con el 52 por ciento de los votos frente a Nelson Chamisa, que ha quedado en segunda posición con el 44 por ciento de los sufragios.