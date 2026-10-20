El primer ministro francés promete un "masivo" y mejorado despliegue policial frente a las protestas del sábado

Protestas en Francia contra el coste de la vida, a 19 de octubre de 2026 - Mathieu Pinard Baillet / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha prometido este martes que la nueva ola de movilizaciones nacionales convocadas por los 'chalecos amarillos' y sindicatos de estudiantes para el próximo sábado se encontrará con un "masivo" despliegue policial que nada tendrá que ver con la "estática y poco móvil" respuesta de ocasiones anteriores.

Lecornu se ha sometido este martes a una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, junto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para responder sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad durante las concentraciones que llevan semanas agitando el país. Las manifestaciones alcanzaron su apogeo este pasado fin de semana cuando se juntaron los estudiantes y docentes que reclaman una reforma integral de la educación secundaria, con el movimiento de los 'chalecos amarillos' y sus quejas generalizadas contra el coste de la vida y la labor del presidente, Emmanuel Macron.

"Está claro que vamos a intensificar el despliegue para el 24 de octubre, con una doctrina revisada en términos de volumen de recursos, en términos de número de fuerza, en términos de respuesta para atacar a estos grupos que dispersan a nuestras fuerzas de forma planificada", ha añadido Nuñez.

Lecornu ha insistido así en que las protestas pacíficas acaban degenerando en disturbios porque existe un grupo "de ultraizquierda" que está alentando la "insurrección". El primer ministro rechazó que las propias fuerzas de seguridad estén inflamando la tensión a través del uso de 'secretas' escondidos entre los manifestantes.

"Como creemos en la responsabilidad individual, cuando empieza el vandalismo los culpables son los vándalos, no la retórica que sugiere que son las autoridades quienes están detrás de estos daños", ha indicado.

INDICIOS DE MANIPULACIÓN OFICIAL

Parte de la comparecencia de Lecornu ha abordado un reportaje publicado este pasado jueves por Mediapart en el que altos cargos de los servicios de Inteligencia franceses aseguran, bajo condición de anonimato, que han recibido órdenes desde arriba para culpar al principal exponente de la izquierda radical francesa, La Francia Insumisa (LFI) del candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, de fomentar los disturbios.

Según estimaciones de Inteligencia citadas el mismo medio, no se ha establecido ningún vínculo formal entre activistas de extrema izquierda en Francia y la movilización de las últimas semanas.

El primer ministro galo, en cualquier caso, ha negado de manera tajante el contenido del reportaje. "Resulta impensable que un Gobierno pueda dar semejantes instrucciones", ha contestado Lecornu antes de avisar por última vez que ni un solo manifestante se acercará al Elíseo (la sede presidencial) o Matignon (la oficina del propio Lecornu) el próximo sábado.

Tras la publicación del artículo en Mediapart, LFI anunció su intención de demandar a Laurent Nuñez ante el Tribunal de Justicia de la República . "Si los servicios de inteligencia territorial elaboran informes falsos, si se les pide que escriban cosas falsas en esos informes, eso se llama escándalo de Estado", declaró el coordinador general del partido, Manuel Bompard, en France Info.