En prisión cerca de 70 personas por los disturbios del fin de semana en Francia

1126822.1.260.149.20261019221119 Archivo - El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin - Sebastien Toubon / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas han sido detenidas en Francia, muchas de las cuales permanecen bajo custodia, mientras que ya hay cerca de 70 en prisión en relación con los disturbios registrados durante las masivas protestas del fin de semana para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha cifrado en 2.513 el número total de detenidos hasta el momento por unos altercados que incluyen la quema de ayuntamientos y edificios públicos y el saqueo de comercios.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión TF1, ha informado de que "ya hay 67 personas encarceladas, 34 de ellas solo" en la zona metropolitana que incluye a las localidades de Aix y Marsella, adonde se ha desplazado en tarde de este lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Darmanin ha dicho que ha pedido a todos los fiscales del país que actúen "con extrema firmeza" y sean "implacables con los alborotadores" y les ha dado orden para que califiquen estos hechos como "delito de crimen organizado".

Esto permitirá extender la detención preventiva de 48 a 72 horas y "geolocalizar las escuchas telefónicas", lo cual facilitará información sobre "dónde estaban en el momento en que se saquearon las tiendas y se atacaron los ayuntamientos".

El Gobierno ha anunciado toques de queda nocturnos en varias ciudades del país, incluidas la capital, París, Lille y Niza, que está previsto que finalicen a las 6.00 horas de este lunes.