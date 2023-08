El primer ministro letón condiciona la continuidad de la coalición a cambios en tres ministerios

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Letonia, Arturs Krisjanis Karins, ha propuesto este miércoles a sus socios de coalición mantener la actual estructura de Gobierno a cambio de remodelar tres ministerios, los de Asuntos Exteriores, Economía y Protección Ambiental y Desarrollo.

En caso de negarse a estos cambios, y tras reunirse con el presidente, Edgars Rinkevics, les ha trasladado que iniciará conversaciones con la Unión Verde y Campesina (ZZS) y los Progresistas (P) para sacar adelante una nueva coalición

Karins, líder de Nueva Unidad (JV), está al frente de un Gobierno conservador con presencia de otros dos partidos, Alianza Nacional (NA) y Lista Unida (AS). Sin embargo, lleva tiempo presionando a sus socios para que se amplíe la coalición con la entrada de la ruralista ZZS y la izquierda moderada que representa Progresistas.

"Desde el primer día hasta hoy, me he enfrentado a la resistencia de NA, que se niega categóricamente a cooperar con Progresistas, al igual que AS con ZZS, lo que impide una coalición más amplia", ha explicado Karins.

El objetivo, ha recalcado, es "dinamizar" y lograr una serie de acuerdos en materia laboral, de educación, sanidad, y defensa para final de año. "Tengo dos opciones, o continuar con estas condiciones o reemplazar el gobierno con ZZS y Progresistas, ha advertido, según recoge el portal báltico de noticias Delfi.

Así, ha propuesto a NA que asuma el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores, vacante desde que Edgars Rinkevics fuera elegido presidente del país en julio, mientras que AS haga lo propio con Economía, ahora en manos de NA. Finalmente, Protección Ambiental y Desarrollo iría para su partido, JV.