El primer ministro de Lituania, abierto a restablecer relaciones diplomáticas con China

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado primer ministro de Lituania, Gintautas Paluckas, se ha mostrado partidario de restablecer las relaciones diplomáticas con China, después de que hace tres años Taiwán abriera una oficina de representanción en Vilna, a lo que Pekín respondió cortando vínculos comerciales

"Consideramos los lazos diplomáticos como una posibilidad para intercambiar puntos de vista e información", ha dicho, mostrándose así partidarios del regreso de representantes al más alto nivel a ambas capitales.

No obstante, ha asegurado que esto no implica acabar con la actual relación comercial que mantiene con Taiwán. "No se trata de ser blandos ni de sacrificar nada", ha aseverado en una entrevista para Bloomberg.

Aquel movimiento de Lituania en 2021, motivó a China a sacar a su embajador de Vilna y a tomar represalias económicas que llevaron a la Unión Europa a plantear la disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que evidencia el difícil equilibrio que mantiene Bruselas con Pekín.

El Parlamento de Lituania aprobó la nominación del socialdemócrata Gintautas Paluckas como nuevo primer ministro, a pesar de que fue la líder del partido, Vilija Blinkeviciute, quien se impuso en las elecciones. No obstante, renunció a formar gobierno alegando motivos de salud.