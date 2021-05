El primer ministro de Singapur demanda a un medio de comunicación por difundir un artículo sobre su familia

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha demandado a un medio de comunicación por presunta "difamación" al difundir un artículo "malicioso" y "temerario", además de "sensacionalista", sobre la relación del mandatario con sus hermanas.

El portal de noticias The Online Citizen se enfrenta así a otra demanda en relación con las informaciones, que se remontan a 2019 y señalan que la mujer de Lee, Ho Ching, habría compartido el enlace de un artículo sobre "la necesidad de cortar relaciones con determinados miembros de la familia".

Ho habría difundido el enlace en cuestión tras una disputa entre su marido y sus hermanas sobre el futuro de una de las casas de su padre, el que fuera el primer ministro singapurense, Kuan Yew.

En una vista celebrada este lunes, el acusado, Rubashini Shunmuganathan, un periodista malasio, no ha participado. Medios locales han indicado que el acusado no ha podido asistir a la audiencia.

Lee y su familia acumulan una larga lista de demandas contra periodistas y medios de comunicación, entre los que se encuentran 'The New York Times', 'The Economist', la agencia Bloomberg o 'The Wall Street Journal', entre otros.

Singapur se encuentra en el puesto 160 del ránking sobre libertad de prensa realizado por Periodistas Sin Fronteras, una organización que ha alertado de que el Gobierno no "duda" a la hora de "demandar a periodistas".