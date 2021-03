El principal candidato opositor convoca "manifestaciones pacíficas" contra los resultados electorales en Níger

El presidente electo rechaza negociar con los yihadistas y apoya la presencia militar de Francia

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El principal candidato opositor a las presidenciales del 21 de febrero en Níger, el expresidente Mahamane Ousmane, ha hecho un llamamiento a la población para que participe en "manifestaciones pacíficas" este martes contra los resultados de las elecciones, en las que el candidato gubernamental, Mohamed Bazoum, se hizo con la victoria.

Ousmane, que ha reiterado en un comunicado su rechazo a reconocer la victoria de Bazoum, 'delfín' del presidente saliente, Mahamadou Issoufou, ha apuntado nuevamente a "graves disfuncionalidades" y "parcialidad manifiesta" del Tribunal Constitucional.

"Recordemos que, pese a las protestas de nuestros delegados, la comisión electoral proclamó unos resultados globales fraudulentos", ha dicho, antes de agregar que el Constitucional "usurpó la soberanía" de la población al ratificar la victoria de Bazoum.

Así, ha recordado que hizo un llamamiento a la "movilización" de la población y presentó un recurso ante los tribunales para anular los resultados, en medio de unas tensiones que se saldaron con al menos dos muertos y varios cientos de detenidos.

Ousmane ha manifestado que el nuevo llamamiento a las protestas, respaldado por la Coalición para una Alternancia Política (CAP20-21), la Alianza de Candidatos para el Cambio (ACC), el Frente Republicanos para el Cambio (FRC) y otras formaciones opositoras, busca evitar un fraude electoral.

"Estas marchas pacíficas, en línea con los derechos y libertades fundamentales contemplados por la Constitución, tendrán lugar en las ciudades de Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder y Niamey, así como en capitales de departamentos y comunas, hasta la victoria del pueblo", ha puntualizado.

El expresidente nigerino ha señalado que las protestas se sucederán hasta que se anule la victoria de Bazoum y se libere "sin condiciones" a "todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria", entre ellos el ex primer ministro Hama Amadou, tal y como ha recogido el portal ActuNiger.

Por último, Ousmane ha expresado su "viva preocupación" por "el aumento de la inseguridad" en el país africano, tras la matanza de más de 200 civiles en ataques achacados a yihadistas en el oeste del país, cerca de la frontera con Malí, durante las últimas dos semanas.

La comisión declaró a Bazoum como vencedor con cerca del 56 por ciento de las papeletas, por lo que está previsto que suceda así a Issoufou, en el que podría ser el primer traspaso pacífico de poderes en el país africano desde su independencia de Francia en 1960.

En este sentido, el propio Bazoum ha indicado en una entrevista concedida a Radio France Internationale que hubo "unas pequeñas tensiones" en la capital, Niamey, tras el anuncio de los resultados y ha agregado que terminaron "dos días después".

"Es la prueba de que no era algo auténtico. De hecho, ciertos actores habían anunciado que habría problemas durante el día de las elecciones, antes de saber los resultados. En cualquier caso, no queremos que haya problemas, porque es la primera que pasa. Lo hemos superado", ha argumentado.

El nuevo presidente tendrá que lidiar con el aumento de ataques yihadistas, la pobreza generalizada y la inseguridad alimentaria. Níger, el quinto mayor exportador de uranio a nivel mundial, es también el país menos desarrollado del mundo entre los 189 clasificados por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

BAZOUM DESCARTA UN DIÁLOGO CON LOS YIHADISTAS

Bazoum ha desvinculado los últimos ataques del proceso electoral y ha resaltado que "sólo derivan de una dinámica sobre el terreno en la que los yihadistas buscan imponer sus órdenes a las comunidades". Así, ha indicado que los incidentes podrían haberse debido a una negativa por parte de algunas comunidades al pago de un impuesto a estos grupos.

En este sentido, ha reconocido la existencia de preocupación por un posible repunte de los enfrentamientos intercomunitarios, dado que "los yihadistas provienen de ciertas comunidades" y "a los que atacan pertenecen a comunidades específicas".

"El desafío es garantizar que no hay un recrudecimiento y que no va más allá del marco de operaciones de matones contra el Estado o las poblaciones, a las que tenemos que defender", ha sostenido el presidente electo, quien tomará posesión del cargo el 2 de abril.

Por otra parte, Bazoum ha descartado la posibilidad de un diálogo con los yihadistas y ha dicho que la situación en Níger "es muy diferente" a la existente en Malí. "No tenemos un líder yihadista nigerino, no hay bases yihadistas en nuestro territorio. No hay un comunicado de un actor importante que aluda a Níger", ha explicado.

El presidente electo ha desvelado que en 2016, cuando era ministro de Defensa, envió emisarios a las zonas en las que opera Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) para abrir canales de discusión, tras lo que le trasladaron como respuesta que "su interés era la yihad en Malí". "No tienen nada que ver con Níger", ha insistido.

De esta forma, ha achacado el repunte de los ataques a partir de 2017 a una exigencia de los yihadistas para la excarcelación de terroristas detenidos. "Desde entonces, la situación se ha deteriorado", ha reconocido, si bien ha reiterado que Niamey "no puede discutir con gente que no es nigerina". "No debemos comparar nuestra situación con la de Níger", ha zanjado.

Bazoum ha dicho además que "no debe haber un sentimiento de abandono por parte de los franceses" pese a que la operación 'Barkhane' opera "principalmente" en Malí. "Nos hubiera gustado haber tenido mejores resultados, en el contexto de nuestra cooperación con el Ejército francés", ha reconocido.

Pese a ello, ha apostado por mantener el despliegue aéreo de Francia en el país y ha dicho que "una retirada parcial (...) no tendrá mucho efecto en la situación o el equilibrio de poder". "El Ejército francés no está implicado sobre el terreno en la lucha contra los yihadistas", ha recordado, antes de incidir en que esta retirada "tendría un impacto simbólico, político, más que operativo".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otra parte, el primer ministro de Níger, Brigi Rafini, dio el lunes el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país africano, que usará el fármaco desarrollado por Sinopharm, e hizo un llamamiento a la población a acudir a sus centros médicos para participar en el proceso de inmunización.

Rafini, quien recibió la primera dosis de la vacuna en un hospital de la capital, Niamey, confirmó además que contrajo la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, tras lo que defendió que la vacunación "es extremadamente importante para la salud de la población".

"Desarrollé esta enfermedad. Sé lo que provoca y el peligro que representa para la vida de las personas", dijo, antes de apuntar que entre noviembre y diciembre "estuvo algo ausente". "Fue para recibir tratamiento bajo control de mis médicos", desveló.

"Gracias a Dios y a los esfuerzos del personal de salud pude superar esta enfermedad terrible. Hace falta que la gente crea la peligrosidad de esta enfermedad y que sólo la vacuna puede protegernos de la misma", argumentó. China ha enviado 400.000 dosis al país africano para que ponga en marcha la campaña de vacunación.

Las autoridades nigerinas han confirmado hasta la fecha 4.987 casos de coronavirus, con 185 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).