El principal candidato opositor de Ghana rechaza un posible adelanto de un mes de las elecciones de diciembre

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ghana y candidato a las próximas presidenciales John Mahama ha expresado su rechazo a la propuesta de adelantar un mes las generales, previstas para noviembre de este año, al afirmar que no considera que este extremo haya sido planteado "de buena fe".

Mahama, candidato del Congreso Nacional Democrático (CND), ha señalado que el partido "no considera que la propuesta de cambio de fecha de diciembre a noviembre sea posible ni que ayude". "No lo apoyaremos, ya que no creemos que se haya propuesto de buena fe", ha recalcado.

El político, que ocupó la Presidencia de Ghana entre 2012 y 2017 --cuando fue sucedido por el actual mandatario, Nana Akufo-Addo--, ha argumentado que la no presentación del calendario electoral y los fallos en las elecciones locales en diciembre de 2023 indican que la comisión electoral no está preparada para celebrar las elecciones antes de tiempo.

"Ha pasado más de un mes del año electoral y algo tan básico como el calendario de actividades aún no ha sido preparado por la comisión electoral", ha lamentado el exmandatario, según ha recogido la emisora ghanesa Joy FM.

Asimismo, ha reclamado al organismo que trabaje para garantizar unas elecciones "creíbles, justas y transparentes" y ha advertido de que la propuesta para adelantar la votación es parte de un intento del Gobierno para manipular las elecciones a favor del gubernamental Nuevo Partido Patriótico (NPP).

La candidatura de Mahama será la tercera a unas presidenciales en Ghana, una de las democracias más estables en África. Tras imponerse en 2012, fue derrotado por Akufo-Addo en 2016 y 2020. En esta ocasión, el NPP ha elegido al vicepresidente, Mahamudu Bawumia como candidato, ya que el actual presidente no puede presentarse a un tercer mandato.