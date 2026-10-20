La provincia de Alberta rechaza en referéndum abrir un proceso para independizarse de Canadá

Manifestación a favor de la federación de Alberta en Canadá antes de la votación de este lunes. - Ron Palmer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia canadiense de Alberta ha rechazado en un referéndum abrir un proceso para independizarse de Canadá, según las proyecciones electorales de la cadena pública CBC que apunta a una amplísima mayoría, de más del 75% de apoyo, al escenario de seguir formando parte de Canadá.

Un 76,2% de los votos en la consulta popular celebrada este lunes han apoyado la opción de seguir formando parte de Canadá, tumbando el escenario de abrir un proceso para buscar la independencia, pregunta que se incluyó en un referéndum sobre cuestiones migratorias y constitucionales.

A pesar de que todavía no hay datos oficiales, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha subrayado que los ciudadanos de Alberta han tomado una "decisión clara" a favor de la "unidad, de construir juntos y de cuidarse unos a otros".

"Por encima de todo, los habitantes de Alberta han elegido Canadá. Aunque aún se siguen recontando los votos de todas las preguntas, los resultados de esta noche sobre la cuestión decisiva de la separación significan que los habitantes de Alberta y todos los canadienses avanzarán juntos con un propósito renovado y una gran ambición", ha asegurado en un comunicado difundido por su oficina.

De esta forma, ha defendido que Alberta forma parte como "eje central" del proyecto de futuro de Canadá con "nuevos socios comerciales en todo el mundo, acelerando grandes proyectos de desarrollo nacional en todas las regiones del país y liberando todo el potencial como superpotencia energética mundial".

Carney ha insistido así en que Canadá "es mucho más que la suma de sus partes", por lo que ha insistido en aprovechar la oportunidad de esta consulta para "hacer que el país sea mejor para todos".

Por su lado, la gobernadora de la provincia, Danielle Smith, ha celebrado los resultados iniciales y el apoyo recabado a que Alberta siga siendo parte de Canadá.

"Los habitantes de Alberta han votado a favor de una Alberta más fuerte dentro de un Canadá unido", ha indicado, dando gracias a los ciudadanos que han participado en el referéndum, una consulta que ella apoyó pese a no respaldar el proyecto independentista.

Del mismo modo, el alcalde de Edmonton, Andrew Knack, ha subrayado el "mensaje claro" enviado por los ciudadanos en las urnas, incidiendo en que transmiten la confianza de que Alberta "está aquí para quedarse".

"Esto nos da seguridad y nos permite centrarnos en lo que importa a los habitantes de Edmonton, a los de Alberta y a los canadienses", ha valorado en declaraciones a la cadena CBC.

LA CUESTIÓN SEPARATISTA NO ACABA AQUÍ

Mientras, entre los grupos sociales que han impulsado la opción de abrir un proceso de independencia han señalado que la derrota en el referéndum "concluye una campaña" pero que el debate sobre el futuro de Alberta en Canadá "seguirá", tal como ha declarado Keith Wilson, promotor de la campaña 'Dejad a Alberta decidir'.

En este sentido, ha incidido en que es optimista sobre que el proceso abra unas conversaciones para desarrollar todo el potencial y la riqueza de la provincia.

Los ciudadanos de Alberta han respondido este lunes en referéndum a la pregunta de si el territorio debe seguir siendo una provincia de Canadá o si, por el contrario, el Gobierno de Alberta tiene que "iniciar el proceso legal requerido bajo la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debería separarse de Canadá o no".

La consulta se produce después de que un tribunal canadiense tumbara una iniciativa de referéndum al fallar que no se ajustaba a los procedimientos marcadas por la ley. En los últimos meses, distintas iniciativas ciudadanas a favor y en contra de la independencia de Alberta habían recabado la participación de casi 700.000 ciudadanos.