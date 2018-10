Putin asegura que no le puede "importar menos" la supuesta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas

Publicado 10/03/2018 7:31:01 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado durante una entrevista en exclusiva con la cadena estadounidense NBC que "no le puede importar menos" si algún ciudadano ruso trató de interferir en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 porque no estaban conectadas con el Kremlin.

Durante la entrevista, Putin ha negado una vez más las acusaciones de los servicios de inteligencia norteamericanos, que aseguran que fue el mandatario ruso el que ordenó la injerencia en los comicios que darían la victoria al actual presidente estadounidense, Donald Trump.

"¿Por qué ha decidido que las autoridades rusas, yo incluido, dieron permiso para hacer esto?", le ha preguntado Putin a la entrevistadora. Al ser cuestionado acerca de una acusación presentada por el consejero Robert Mueller el mes pasado, en la que señalaba a 13 ciudadanos rusos y tres compañías rusas de interferir en las elecciones a favor de Trump.

"¿Entonces qué pasa si son rusos?", ha apuntado Putin durante la entrevista al leer los nombres de los acusados en la demanda. "Hay 146 millones de rusos. ¿Qué pasa entonces? Me da igual, no me puede importar menos. No representan los intereses del estado ruso", ha asegurado.

Ante la pregunta de si le preocupa que haya ciudadanos rusos atacando la democracia de Estados Unidos, el presidente ruso ha respondido que aún tiene que ver pruebas de la supuesta interferencia. "¿Acaso somos nosotros los que hemos impuesto sanciones sobre Estados Unidos? Han sido los Estados Unidos los que nos han impuesto sanciones a nosotros", ha alegado.

"En Rusia no podemos detener a nadie si no han violado las leyes rusas. Al menos dadnos un papel, un documento, una petición oficial... Entonces lo investigaremos", ha explicado el líder ruso, el más longevo de la historia desde Stalin.

TRUMP, UN "LÍDER FUERTE"

En lo que respecta al presidente norteamericano, Donald Trump, Putin ha dicho que le considera "un líder fuerte" que ha hecho "un gran trabajo representando lo que representa y a quien representa".

Trump, por su parte, también ha dado a Putin el beneficio de la duda en varias ocasiones en lo que respecta a la supuesta injerencia rusa. "Putin ha dicho que no hizo absolutamente nada en las elecciones. No ha hecho lo que han dicho que ha hecho", aseguró el mandatario norteamericano de vuelta de una reunión con Putin en Moscú a bordo del Air Force One en noviembre.

Durante la entrevista con la NBC, el mandatario ruso ha apuntado que no lee nunca los tuits de Trump y que él no utiliza la red social. Al ser preguntado sobre ello, simplemente ha contestado: "tengo otras formas de expresar mi punto de vista. Donald es un hombre mucho más moderno".