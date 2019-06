Putin se compromete a hacer todo lo posible para mejorar las relaciones bilaterales con EEUU

Publicado 29/06/2019 12:17:00 CET

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en Osaka REUTERS / POOL NEW

OSAKA, 29 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aplicado a Estados Unidos el mismo tono conciliador usado con Reino Unido al manifestar su deseo de hacer todo lo posible para mejorar las relaciones bilaterales con Washington.

Putin confirmó que había invitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar Moscú el próximo mes de mayo para conmemorar el 75 aniversario de la derrota de los nazis por la entonces Unión Soviética, una oferta que Trump dijo que "consideraría muy seriamente".

En términos generales, Putin describió las conversaciones con la comunidad internacional, y con Trump en particular, en la cumbre del G20 de Osaka como "buenas, pragmáticas, orientadas al comercio", a las que quiso contribuir para destensar ciertos roces con Occidente.

"Creo que Trump y yo entendemos que necesitamos resolver de alguna manera la situación actual, y es necesario encontrar, de algún modo, la fuerza para pasar la página y avanzar", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.

Putin aseguró que su Gobierno y la Adminstración Trump han ordenado a sus diplomáticos que reanuden las conversaciones para alcanzar una prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) que vence en 2021, en un intento por restaurar las relaciones en este ámbito tras la retirada en febrero de EEUU del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF).

Putin también confirmó que había discutido con Trump las acusaciones de intromisión electoral y la situación en Venezuela, sin dar más detalles.

MANO TENDIDA A REINO UNIDO

Previamente, Putin había declarado también su intención de restaurar por completo las relaciones bilaterales con Reino Unido, seriamente deterioradas por el ataque al ex espía ruso Sergei Skripal en la localidad británica de Salisbury, y del que las autoridades británicas han acusado a los servicios de inteligencia oficiales de Rusia.

"Estoy convencido de que hay que recuperar la plenitud de las relaciones con Reino Unido, tal y como me dijeron los representantes empresariales británicos con los que me reuní hace poco en Moscú", ha declarado Putin durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón), donde mantuvo un tenso pero "necesario", a su modo de ver, encuentro con la primera ministra británica, Theresa May.