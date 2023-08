Putin firma una ley que eleva la edad máxima de reclutamiento para el servicio militar hasta los 30 años

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este viernes un proyecto de ley que eleva la edad máxima de reclutamiento para el servicio militar de 27 a 30 años, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024.

El primer proyecto de ley presentado ante la Duma en junio también incrementaba el límite inferior para el reclutamiento desde los 18 años actuales hasta los 21, si bien el texto fue enmendado y votado nuevamente en la Cámara Baja rusa.

"Muchos muchachos quieren ir y servir a la edad de 18 años. Ahora les daremos esa oportunidad", argumentó el jefe del comité de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, sobre los cambios al proyecto de ley, que deja finalmente la horquilla entre los 18 y los 30.

No obstante, hay excepciones: aquellos que cumplan 27 antes de finales de 2023 no estarán sujetos a la nueva legislación. "Estos ciudadanos pasarán a ser reclutas y no estarán sujetos a conscripción en 2024", explicó Kartapolov en junio al presentar la medida.

La ley sobre el incremento de la edad máxima de reclutamiento también autoriza a los altos cargos militares durante la ley marcial y el proceso de movilización a crear empresas especializadas para ayudar a las agencias de seguridad rusas a mantener el orden, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Putin también ha firmado este viernes un proyecto de ley para prohibir la salida del país a aquellos ciudadanos sujetos a registro y alistamiento militar desde el día del envío de su citación. Dicha prohibición estaba en vigor antes desde el momento en el que se daba por cumplida la citación.