RDC confirma una octava provincia afectada por el ébola, que deja unos 9.500 casos y más de 4.500 muertos

Trabajadores sanitarios en un centro de salud en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado en mayo (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado este lunes que una octava provincia se ha visto afectada por el brote de ébola declarado a mediados de mayo, que deja hasta ahora cerca de 9.500 casos y más de 4.500 muertos en el país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado que durante las últimas horas se han confirmado casos en la provincia de Ubangi Norte (noroeste), hasta ahora libre de casos de ébola, con lo que se suma a las de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur.

Asimismo, ha resaltado que hasta la fecha se han registrado 9.455 casos y 4.561 muertos, con una tasa de letalidad del 48,2%. Además, ha especificado que 2.530 personas han recibido el alta, mientras que 925 están ingresadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 80%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Kenia ha elevado a ocho el número de casos de ébola confirmados en el país, con uno nuevo contagio confirmado durante las últimas 24 horas, al tiempo que ha recalcado que está "reforzando" las labores de supervisión comunitaria para hacer frente a la situación, según un mensaje publicado en redes sociales.

Kenia se convirtió en el segundo país --al margen de RDC-- en confirmar casos importados de ébola vinculados al citado brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. Uganda anunció el 28 de julio que estaba libre del virus tras confirmar dos muertos y 20 casos, relacionados igualmente con la situación en RDC.