MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una potente explosión ha sacudido este martes la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa o sobre la posibilidad de que haya causado víctimas mortales.

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o