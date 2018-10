Ocho muertos en el ataque terrorista contra la sede del Ejército y la Embajada de Francia en Uagadugú

Actualizado 02/03/2018 21:47:35 CET

El Gobierno confirma también la muerte de ocho de los atacantes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Al menos ocho efectivos de las fuerzas de seguridad de Burkina Faso han muerto este viernes por el "ataque terrorista" perpetrado contra la sede del Ejército de Burkina Faso y la Embajada de Francia en el país africano, según un balance de víctimas ofrecido por el Gobierno burkinés.

"Nuestro país ha sido de nuevo objetivo de las fuerzas oscurantistas que han atacado el Estado Mayor General de los Ejércitos y la Embajada de Francia, causando ocho muertos, numerosos heridos e importantes daños materiales", ha lamentado el presidente, Roch Marc Christian Kaboré, en un comunicado en el que ha prometido "determinación" frente al terrorismo.

El Gobierno también ha confirmado el fallecimiento de ocho de los presuntos atacantes y ha desmentido que hubiese decenas de víctimas mortales, como han llegado a apuntar algunas fuentes, según Burkina 24. El ministro de Seguridad, Clément Sawadogo, ha querido "desmentir" estas informaciones: "Hemos perdido a ocho hombres".

La mayoría de las víctimas corresponden al ataque contra el Estado Mayor, si bien en la Embajada habrían perdido la vida al menos dos personas. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha asegurado en una entrevista a la cadena LCI que, "a priori, no hay víctimas francesas".

CONFUSIÓN

Tras la confusión inicial, a la que había contribuido la propia Embajada francesa al decirse objetivo del ataque y luego retractarse, el Gobierno había confirmado que las explosiones y disparos que se estaban produciendo en el centro de la capital eran un "ataque terrorista" y que el objetivo del mismo eran la sede del Estado Mayor y la Embajada de Francia.

De acuerdo con 'Jeune Afrique', el jefe del Estado Mayor se encuentra "en un lugar seguro" tras haber sido evacuado de la sede militar, en la que se encontraba cuando se ha producido el ataque.

El Gobierno burkinés ha desplegado a "unidades especiales de las fuerzas de defensa y seguridad" y ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona en la que se estaban produciendo los hechos. Además, se ha establecido un puesto avanzado para los heridos en el estadio municipal Issoufou-Joseph-Conombo.

En este sentido, la Policía ha animado a los residentes que se encuentren en las proximidades de la zona atacada a que intenten huir y buscar refugio y, "en la medida de lo posible, alejarse de la zona de los disparos". A los heridos les ha pedido que lleguen hasta el estadio municipal si pueden y si no, que llamen a los bomberos.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por tentativa de asesinato terrorista en relación con el ataque contra la Embajada, según informan los medios galos, toda vez que el objetivo eran intereses y ciudadanos franceses. Una fuente consultada por el periódico 'Le Monde' ha asegurado que "el dispositivo de seguridad ha impedido que los asaltantes penetraran en el recinto de la Embajada".

APOYO FRANCÉS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado "con la máxima firmeza" los ataques cometidos este viernes en Burkina Faso y ha defendido en una conversación con su homólogo, Roch Marc Christian Kaboré, el compromiso galo con la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel.

Macron le ha trasladado la "plena solidaridad" de Francia y ha agradecido la labor desempeñada por las fuerzas locales para poner fin a los asaltos, según un comunicado del Elíseo.

Para el presidente galo, este tipo de incidentes "ilustran una vez más la amenaza que persiste sobre el conjunto del Sahel", por lo que ha reafirmado el "pleno compromiso" de Francia para luchar contra los "movimientos terroristas" junto a sus socios del G5 --Burkina Faso, Malí, Chad, Mauritania y Níger--.

