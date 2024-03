Reino Unido asegura que las bajas diarias del Ejército ruso están en máximos desde el inicio de la guerra

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cifras diarias de muertos y heridos rusos en Ucrania han alcanzado el mes de febrero la cifra de 983 de media, lo que supone un máximo de la serie histórica desde el inicio de la invasión a gran escala, en febrero de 2022, según la información de los servicios secretos militares británicos.

"La cifra media de bajas rusas --muertos y heridos-- en Ucrania en febrero de 2024 es la más alta desde el inicio de la guerra con 983 al día", ha publicado el Ministerio de Defensa británico en su informe diario.

Graph shows the average number of daily Russian personnel losses in the war in Ukraine, from March 2022 to February 2024. pic.twitter.com/HjAW7soEuj