Reino Unido obligará a los dueños de drones a registrarse a partir de noviembre

Publicado 07/01/2019 22:51:12 CET

LONDRES, 7 Ene. (Reuters/EP) -

El ministro de Transporte británico, Chris Grayling, ha anunciado este lunes que los dueños de drones deberán registrarse a partir del próximo mes de noviembre, una medida en respuesta al caos generado en el Aeropuerto de Gatwick estas fiestas por la presencia de aparatos de este tipo en la zona de aterrizaje y despegue.

En ese sentido, Grayling ha anunciado además en su comparecencia parlamentaria que se multiplicará por cinco la zona de exclusión de drones en torno a los aeropuertos (5 kilómetros, 6 al final de las pistas) y se dará más competencias a la Policía para combatir las incursiones.

"Los problemas causados por el vuelo de drones en el Aeropuerto de Gatwick el mes pasado fueron deliberados, irresponsables y calculados, además de ilegales", ha afirmado Grayling.

Además, ha explicado que se ha requerido ya al Ministerio de Defensa para plantear posibles soluciones a este tipo de incidentes y que el Ejército intervendrá si así se requiere.

La presencia de aparatos provocó más de 1.000 cancelaciones de vuelos que afectaron a 140.000 personas.

Grayling said the government would also begin testing the use of counter-drone technology as part of its response to a consultation begun before December's disruption.