Reino Unido traslada a EEUU que lamenta la filtración de los memorandos de su embajador en Washington

Publicado 08/07/2019 15:26:45 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha lamentado este lunes la filtración de memorandos confidenciales en los que el embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, llamaba "inepto" y "disfuncional" al presidente estadounidense, Donald Trump, si bien ha reiterado su confianza en el diplomático.

"Se han mantenido contactos con la Administración Trump para fijar nuestra visión de que consideramos inaceptable la filtración. Esto es, desde luego, algo que lamentamos", ha señalado un portavoz de la oficina de May.

Así, ha resaltado que el trabajo de Darroch implica "dar una opinión honesta y sin adornos" sobre la Administración estadounidense, al tiempo que ha agregado que ello no implica necesariamente que esté de acuerdo con lo que escribió el embajador.

El portavoz de May ha agregado que la oficina ha abierto una investigación en torno a la filtración de los documentos, antes de indicar que por el momento no hay pruebas sobre un ataque informático, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

Por su parte, el ministro de Comercio, Liam Fox, ha pedido que el responsable de la filtración sea juzgado y ha alertado del "daño potencial" que esto puede haber causado a las relaciones bilaterales.

"Me disculparé por el hecho de que nuestro servicio civil o elementos de nuestra clase política no hayan cumplido las expectativas que nosotros tenemos o Estados Unidos tiene sobre su comportamiento, que en este caso particular ha fallado de la forma más inaceptable y más extraordinaria", ha indicado.

"Las filtraciones maliciosas de esta naturaleza son antipatrióticas, nada profesionales e inmorales y pueden verdaderamente provocar un daño en esa relación que, por tanto, puede afectar a nuestros intereses de seguridad", ha dicho Fox, en declaraciones a la radio de la BBC.

En este sentido, el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha manifestado que, si bien no está de acuerdo con la totalidad de las declaraciones de Darroch, es fundamental que los diplomáticos "sientan que pueden expresar sus opiniones honestamente".

Tras la filtración, Trump criticó a Darroch y afirmó que éste "no ha servido bien a Reino Unido". "Puedo asegurarlo. No ha servido bien al Gobierno británico. No somos grandes fans de ese hombre. Podría decir cosas sobre él pero no voy ni a molestarme", dijo.

LOS COMENTARIOS DE DARROCH

Los comentarios del diplomático han sido publicados por el diario británico 'Daily Mail', que ha indicado que las notas se remontan a 2017.

En una nota de 2017 Darroch señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante". "No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto.

Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

A pesar de que Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que las informaciones sobre divisiones internas son "fake news", Darroch aseguraba en sus notas que muchos de esos comentarios poseían credibilidad.

"Las historias sobre las luchas internas en la Casa Blanca, a nuestro juicio, son en su mayoría ciertas: múltiples fuentes las han confirmado a través de nuestros propios contactos en la Casa Blanca. Es un ambiente excepcionalmente disfuncional", manifestó el embajador. "No creo que esta Administración llegue a parecer nunca competente", añaden sus notas.

No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.