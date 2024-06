Rescatados cerca de 80 migrantes que intentaban cruzar el canal de la Mancha para llegar a Reino Unido

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Reino Unido ha rescatado este jueves a cerca de 80 migrantes que viajaban en una embarcación cuando trataban de cruzar el canal de la Mancha para llegar a las costas británicas.

La operación de rescate ha tenido lugar frente a las costas del condado de Kent, en el sureste del país, después de que la embarcación sufriera un incidente cuando ya se encontraba a pocos kilómetros del territorio británico.

Por el momento, las autoridades no han dado datos sobre posibles víctimas mortales o heridos. No obstante, un portavoz de la Guardia Costera ha señalado que se han desplegado varios helicópteros desde Lydd y Lee on Solent. Asimismo, varios botes salvavidas han partido desde Dover y Walmer para prestar ayuda a los afectados, según informaciones recogidas por la cadena de televisión Sky News.

Se estima que más de 125.000 migrantes han llegado a Reino Unido tras cruzar el canal de la Mancha en los últimos seis años y medio. En total, más de 80.000 personas han hecho esta travesía desde que el Gobierno acordó el traslado de migrantes a Ruanda hace más de dos años.

El número de personas que tratan de llegar a las costas británicas se ha incrementado desde que el primer ministro, Rishi Sunak, convocó las elecciones anticipadas para este 4 de julio.

Según datos del Ministerio del Interior, 34 personas hicieron el viaje en una sola embarcación el miércoles, lo que eleva a 10.779 el número total de cruces en lo que va de año. La cifra es un 42% superior a la registrada el año pasado por estas mismas fechas.