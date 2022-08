La resistencia afgana informa de la muerte de cinco talibán y de la captura de otros 40 en Panjshir

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Frente de Resistencia Nacional (NRF) de Afganistán ha reclamado este lunes la detención de hasta cuarenta integrantes de los talibán, así como la muerte de otros cinco, en la provincia de Panjshir, el mismo día en el que grupo islamista celebra un año desde que logró hacerse con la ciudad de Kabul e instaurar el nuevo régimen.

El portavoz del NRF, Sibghatulá Ahmadi, ha informado en su perfil de Twitter de esta "victoriosa" operación de la resistencia afgana en el valle de Arezoo, en el distrito de Anaaba, incluyendo una serie de fotografías en las que se encuentran los supuesto los 40 "ocupantes talibán" apresados.

Por el momento, el Ministerio de Defensa de los talibán no ha hecho referencia alguna a este caso, aunque su responsable, el mulá Yaqoob Mujahid, ha destacado en varias ocasiones que reprimirán a cualquier grupo rebelde sea cuales fueren las circunstancias.

Today, in a victorious operation by the valiant forces of @NR_Front, five of the Taliban occupiers were killed and 40 of them were captured in the Arezoo valley of Anaaba district of Panjshir province. We treated three of enemy’s wounded captive. pic.twitter.com/QIr7Ly24PM