El rey de Marruecos indulta a más de 630 personas, incluidos condenados por "extremismo y terrorismo"

Archivo - El rey Mohamed VI de Marruecos - PETRA/DPA - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha aprobado un indulto a más de 630 personas condenadas en el país africano, incluidas varias sentenciadas por "extremismo y terrorismo", un paso dado con motivo de una festividad religiosa por el aniversario del nacimiento de Mahoma, según ha confirmado el Ministerio de Justicia marroquí.

La cartera ha indicado que la medida deja un total de 634 beneficiarios, algunos de los cuales ya están en libertad, incluidos 449 que verán reducida sus penas de cárcel. Además, entre ellos hay personas condenadas por "casos de extremismo y terrorismo", sin más detalles, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

En el caso concreto de estas personas, cuyo número no especifica, el Ministerio de Justicia ha recalcado que "han expresado su apoyo a las constantes y valores sagrados de la nación y a las instituciones nacionales", además de "modificar su orientación ideológica y rechazar el extremismo y el terrorismo".