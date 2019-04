Rivlin encarga a Netanyahu la formación del nuevo Gobierno de Israel

Actualizado 17/04/2019 19:44:44 CET

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha encargado este miércoles de manera oficial a Benjamin Netanyahu que inicie los trabajos para formar nuevo Gobierno, horas después de expresar su deseo de que éste sea "estable" y "refleje la voluntad popular".

Rivlin, que ha recibido durante la jornada los resultados definitivos de las elecciones de la semana pasada, ha destacado que "en democracia, decide la mayoría". "En estas elecciones, la mayoría ha hablado", ha agregado.

"Por ello, declaro que 65 miembros de la Knesset han recomendado que el primer ministro saliente y parlamentario Benjamin Netanyahu sea la persona encargada de la formación del Gobierno", ha manifestado, en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Netanyahu se aseguró formalmente el martes los apoyos necesarios para salir reelegido de nuevo en el cargo, una vez completados los contactos entre Rivlin y los distintos partidos.

El Likud se hizo con 35 de los 120 escaños de la Knesset (Parlamento), mientras que el Partido Azul y Blanco, liderada por Benjamin Gantz, recabó también 35 representantes. Netanyahu, que aspira a un quinto mandato, cuenta con el respaldo de una mayoría conservadora.

Por otra parte, Rivlin ha destacado que la campaña electoral fue "dura" y que en ella "se dijeron cosas que no debieron haber dicho, por parte de todos". "No en un Estado democrático y no en un Estado judío", ha destacado.

"El muro de acero debe estar entre nosotros y nuestros enemigos, no dentro de nuestra propia casa, no entre nosotros. El 'nosotros y ellos' se ha terminado. A partir de ahora es sólo 'nosotros'", ha sostenido el mandatario.

Así, ha argumentado que es momento de lograr que el país "sea un lugar en el que seculares, religiosos y ultraortodoxos, judíos y árabes, izquierda y derecha, puedan encontrar su lugar como socios iguales".

"Todos los partidos de la Knesset son responsables de esos, y por encima de todos ellos usted, primer ministro, tiene esta responsabilidad", ha dicho Rivlin, quien ha lamentado que en el nuevo Parlamento habrá menos mujeres.

Únicamente 30 de los 120 miembros del nuevo Parlamento serán mujeres. De hecho, sólo trece son miembros de los partidos que apoyan al Gobierno, diez de ellas, del Likud.

Los dos principales aliados del Likud de Netanyahu --Judaísmo Unido de la Torá y Shas, que contarán con 15 escaños en total--, ambos ultraortodoxos, prohíben a las mujeres unirse al partido.

"Deseo que la nueva Knesset y el Gobierno incluya ministras y jefas de comités y garanticen que la voz de las mujeres está presente y se escucha claramente", ha remachado Rivlin.

Netanyahu tendrá ahora 28 días para formar gobierno. El líder del Likud podría solicitar, llegado el caso, una prórroga de 14 días, si bien el apoyo al primer ministro parece ya consolidado.

En caso de fracaso por parte de Netanyahu, la siguiente opción sería la de Gantz, un antiguo jefe militar que también ha recibido el apoyo de varios partidos en la ronda de reuniones convocada por Rivlin.