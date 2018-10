Rohani avisa de que la presión de EEUU contra el petróleo iraní podría afectar a las exportaciones regionales

Actualizado 03/07/2018 16:28:38 CET

BERNA, 3 (Reuters/EP)

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha amenazado este martes con boicotear las exportaciones petroleras por mar de sus países vecinos, si Estados Unidos insiste en presionar a la comunidad internacional para que no venda crudo a la República Islámica.

"Los estadounidenses han proclamado que quieren detener completamente las exportaciones de petróleo de Irán. No entienden el significado de esta declaración porque no tiene sentido que el petróleo iraní no sea exportado cuando el petróleo de la región es exportado", ha afirmado Rohani, en un discurso pronunciado a última hora del lunes durante su visita oficial a Suiza, según ha informado la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

Interrogado en una rueda de prensa celebrada este martes en Berna sobre si estos comentarios significan que el régimen de los ayatolás podría interferir en las exportaciones de petróleo de sus vecinos regionales, Rohani ha contestado: "Asumir que Irán podría ser el único productor incapaz de exportar su petróleo es una asunción errónea. Estados Unidos nunca será capaz de cortar los ingresos petroleros de Irán".

Estados Unidos abandonó en mayo el acuerdo nuclear firmado en 2015 por las principales potenciales mundiales --el propio Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China-- e Irán, por virtud del cual la nación persa se comprometía a limitar su industria atómica a cambio de la retirada de las sanciones internacionales.

Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump ha recuperado algunas sanciones contra Irán y ha pedido a sus aliados que dejen de importar petróleo iraní a partir del 4 de noviembre o de lo contrario se expondrán a medidas punitivas de la potencia norteamericana.

La retirada de Estados Unidos ha dejado en el aire el acuerdo nuclear, que el resto de países firmantes pretende preservar. Irán también está dispuesto a mantenerlo pero para ello ha pedido a los demás socios que compensen de algún modo el boicot norteamericano.

"Irán seguirá comprometido con el acuerdo nuclear en la medida en que sus intereses se preserven", ha declarado este martes Rohani.

Los ministros de Exteriores de Irán, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido se reunirán el próximo viernes en Viena para analizar los incentivos propuestos por la Unión Europea.