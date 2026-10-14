Rubio apela a la "distensión" entre Etiopía y Eritrea: "El Cuerno de África no puede tolerar más conflictos"

Archivo - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed - Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha advertido este miércoles ante el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que el Cuerno de África "no puede tolerar más conflictos", por lo que ha reclamado a "todos" los países de la zona que respeten la integridad de sus vecinos y eviten "incursiones transfronterizas".

Rubio ha trasladado este mensaje al dirigente etíope durante una conversación telefónica en la que ambos han abordado el "recrudecimiento de las tensiones" entre este país y Eritrea, a raíz de la ofensiva lanzada a finales de septiembre por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra el Gobierno de Ahmed.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reclamado asimismo a "todas" las partes en el conflicto que apuesten por la "distensión", recalcando que el diálogo es "la única solución posible" a sus disputas, en una breve nota en la que ha aludido al acuerdo de paz firmado en julio de 2018 precisamente por el actual primer ministro etíope, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz.

Etiopía acusó la semana pasada a Eritrea de apoyar al TPLF con un presunto envío de tropas a la región de Tigray, mientras que al día siguiente Asmara acusó a Adís Abeba de librar una "guerra de agresión" contra el país aprovechando el avance de las fuerzas afines al Gobierno etíope --las Fuerzas de Paz de Tigray (FPT)--, que acabaron finalmente haciéndose con el control de la capital del estado, Mekelle.

La normalización de relaciones entre Etiopía y Eritrea a raíz de 2018 se vio materializada de hecho en el respaldo de Asmara a Adís Abeba durante la guerra contra el TPLF entre 2020 y 2022. El Gobierno etíope dio en julio por disuelto el acuerdo firmado en Petroria (Sudáfrica) tras esta guerra que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente.

El conflicto ha estado acompañado de un repunte de las tensiones entre Etiopía y varios países de la región, además de Eritrea, Egipto y Sudán, con las tensiones sobre la presa en el río Nilo Azul y las exigencias etíopes de obtener una salida al mar Rojo como telón de fondo.