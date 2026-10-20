Rubio niega cambios en las entregas de armamento a Ucrania y achaca problemas en Starshield a "fallos técnicos"

Archivo - El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca en febrero de 2025. - Jim LoScalzo - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha insistido este martes en que Washington no ha realizado cambios en sus entregas de armamento a Ucrania, recalcando que la política estadounidense hacia Kiev es la misma y achacando los problemas identificados por el Ejército ucraniano en el sistema de comunicaciones Starshield a posibles problemas técnicos.

En declaraciones a la prensa desde India, donde se encuentra de visita oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense ha incidido en que durante la llamada con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recalcado que el Pentágono continúa con la misma política de apoyo a Ucrania.

"Todo lo que han estado haciendo con Ucrania sigue igual. Eso no ha cambiado. Nada ha cambiado", ha afirmado en respuesta a las críticas de Kiev de que se han ralentizado las entregas de interceptores.

Así las cosas ha subrayado que no solo Ucrania pide este tipo de material militar que es "el producto más demandado en estos momentos en el sector de la defensa". "Todos los demás países del mundo también los quieren. Hoy también he hablado con Arabia Saudí y ellos quieren interceptores. Israel quiere interceptores. Nosotros queremos interceptores. Todos los países del mundo quieren interceptores, y muchas regiones del planeta los están solicitando", ha expuesto.

De esta forma, Rubio ha replicado a las quejas de Zelenski que "cuando un país no recibe interceptores de Estados Unidos, no es porque se los estemos negando". "Nosotros también tenemos nuestras propias necesidades. Tenemos unos niveles mínimos que debemos cumplir internamente", ha reiterado.

Del mismo modo, ha enfatizado en que no se ha producido un corte en el intercambio de información de Inteligencia, otra de las críticas realizadas recientemente desde Ucrania. "El presidente dejó muy claro que no ha ordenado ningún cambio de ese tipo. Así que nada de eso ha cambiado, absolutamente nada", ha subrayado.

PROBLEMAS EN EL SISTEMA STARSHIELD PUEDEN SER "FALLOS INTERNOS"

Asimismo, después de que el Ejército ucraniano haya identificado restricciones de velocidad en la red de comunicaciones satelitales Starshield, la aplicación militar de Starlink, Rubio se ha desmarcado de estos problemas que ha atribuido que ha atribuido a posibles "fallos internos".

"Quizá existiera algún fallo interno a la hora de procesar, sistematizar y responder a la información que se les estaba proporcionando. Es una posibilidad. Lo estamos investigando", ha dicho, si bien ha reconocido que los días 13 y 18 de octubre se produjeron problemas que fueron de índole "técnica".

Rubio ha señalado así en que estas cuestiones "no fueron una consecuencia de ninguna directriz de Estados Unidos que ordenara no proporcionar avisos anticipados sobre un ataque". "Actualmente les estamos proporcionando los mismos avisos que siempre les hemos dado", ha explicado, después de recalcar que en todo caso Starlink es una empresa comercial privada.

TRUMP FRUSTRADO CON LA FALTA DE AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

Sobre el brecha entre Estados Unidos y Ucrania, en el mayor repunte de las tensiones en los últimos meses, Rubio ha incidido en que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "frustrado" ante las acusaciones "que no son ciertas".

En concreto, ha atribuido la respuesta airada de Trump, que en las últimas jornadas ha cuestionado públicamente a su homólogo ucraniano, a las "insinuaciones de que está haciendo cosas deliberadamente para perjudicar a Ucrania".

El responsable de Exteriores norteamericano ha declarado por contra que la guerra debe terminar con un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania que el jefe de la Casa Blanca "quiere alcanzar". "Quiere que ambas partes lleguen a un entendimiento", ha subrayado, para ahondar en que la falta de avances en las negociaciones tiene "enfadado y frustrado" a Trump.