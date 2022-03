Rusia alerta sobre "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar" e insiste en las "garantías de seguridad"

Efectivos rusos en Crimea. - Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha avisado este miércoles de la posibilidad de que se produzcan "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar", al tiempo que ha insistido en las "garantías de seguridad" que pide Moscú.

"No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria", ha indicado Grushko en declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Grushko, que ha insistido en que "los riesgos, por supuesto, surgen", ha señalado que Rusia está "extremadamente preocupada" por el envío de armamento a Ucrania en el marco de la invasión y ha hecho hincapié en que "todo en esta situación es muy peligroso".

De forma paralela, ha declarado que Moscú presta atención a "cualquier manifestación de razonabilidad" por parte de la OTAN, si la Alianza "dice que no tiene planes o intenciones". "Estoy indica que todavía hay, al menos, cierta cordura que está presente en las acciones de la OTAN", ha recalcado, antes de matizar que "están interesados" en que el bloque "tome una posición que proteja sus propios intereses nacionales".

En este sentido, ha reiterado que el asunto de las "garantías de seguridad" seguirá siendo "clave" para Rusia en un futuro "previsible". Moscú pide, entre otras cosas, que la OTAN no se expanda hacia el este. "Si se resuelve este tema de las garantías, entonces se podrá pensar en alguna nueva arquitectura de relaciones, tanto con la Alianza como con otras organizaciones que existen actualmente en esta región", ha continuado.

En este sentido, ha recordado que Moscú "ha estado advirtiendo todo este tiempo" de que si no se logra resolver la situación "políticamente, sobre la base del consenso, sobre la base del equilibrio de intereses", tendrán que "tomar las medidas" que crean "necesarias". "Pero entonces será demasiado tarde para preguntar por qué lo hicimos", ha remachado.