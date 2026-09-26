Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi

Archivo - Militares de Rusia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances territoriales en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las fuerzas rusas han logrado hacerse con el control de la localidad de Marino, en Sumi, y de las de Petrovavlovka y Lozovaya, situadas en la provincia de Járkov.

Así, ha situado en 245 las bajas sufridas por el Ejército ucraniano durante las últimas 24 horas en operaciones del grupo Norte de las fuerzas rusas, mientras que ha cifrado en 415 las provocadas por las acciones del grupo Centro, en 275 las del grupo Este, en 220 las del grupo Oeste y en 160 las del grupo Sur.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.