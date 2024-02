El presidente de Rusia, Vladimir Putin (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Ilyin/Kremlin Pool

El Kremlin advierte de que el envío de tropas a Ucrania "causaría un daño irreparable a la seguridad y la estabilidad" en Europa



MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha apuntado este jueves a "la falta de un entendimiento adecuado de la autoprotección" por parte de "la generación actual de líderes europeos", tras las recientes afirmaciones por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, abriendo la puerta al envío de tropas a Ucrania.

"Desafortunadamente, están empezando a discutir asuntos como el envío de contingentes militares a Ucrania, lo que causaría un daño irreparable a la seguridad y la estabilidad en el continente y que derivaría en consecuencias irreparables", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"El mero hecho de que lo están discutiendo apunta a que la actual generación de líderes políticos probablemente no tienen una comprensión adecuada de la palabra 'seguridad' ni el instinto adecuado de autoprotección", ha afirmado en declaraciones a Rossiya 1.

En este sentido, Peskov ha sostenido que esto supone que sus posturas "están marcadas por la falta de previsibilidad y el absurdo", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Esto nos obliga a estar atentos", ha zanjado.

Macron afirmó el lunes que no descarta el envío de tropas a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, desatada el 24 de febrero de 2022. "Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero en la dinámica no hay que excluir nada", dijo, antes de recalcar que "se hará todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra".

Posteriormente, la OTAN descartó este extremo y los países miembro de la Alianza se han distanciado de esta posibilidad, a excepción de Lituania y Letonia, que se han mostrado abiertos a considerar este envío. Por su parte, desde Kiev dieron la "bienvenida" a cualquier propuesta para mejorar esta ayuda.