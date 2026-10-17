Rusia celebra la "histórica" decisión de Trump de suspender el nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 18:12
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MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha expresado este sábado su satisfacción por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --la conocida como Ley Graham-- pese a su reciente aprobación en el Congreso.

"La suspensión de algunas de las medidas de la Ley Graham supone un momento importante y verdaderamente histórico", ha declarado el jefe del Fondo Ruso de Inversión y negociador ruso Kiril Dimitriev.

El responsable ruso ha destacado que el texto legal "sufrió cambios fundamentales y profundamente negativos" tras la muerte del senador Lindsey Graham, impulsor de la iniciativa, por lo que podría haber provocado la "completa paralización de la cooepración económica entre Rusia y Estados Unidos". Ello habría provocado "graves daños a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales".

Dimitriev ha puesto en valor que la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia es positiva para los dos países, contribuye a la estabilidad económica global y "sienta las bases para construir confianza y lograr una paz duradera".

"En lugar de sanciones y confrontación, necesitamos diálogo, cooperación en beneficio mutuo y responsabilidad compartida por la estabilidad global", ha remachado en redes sociales.

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