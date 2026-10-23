Rusia confirma el envío del primer petrolero ruso a EEUU tras el pacto entre Trump y Putin

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov - Геодакян Артем / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han confirmado este viernes la partida de un buque cisterna cargado con diésel ruso desde el puerto de Primorsk, en el mar Báltico, con destino a Estados Unidos, en el que constituye el primer envío de combustible refinado al país norteamericano desde el inicio de la invasión a gran escala de 2022, en el marco de un controvertido acuerdo entre Moscú y Washington, que aligera de manera temporal las sanciones financieras y comerciales sobre este combustible.

"Creo que ya ha habido informes del Ministerio de Energía que indican que el primer buque cisterna, de hecho, ha partido hacia sus destinos, sus clientes, y que las entregas continuarán de forma regular", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha respondido así a una pregunta sobre la aplicación de los compromisos bilaterales para reanudar el suministro de gasóleo ruso y el calendario previsto para las primeras entregas, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, apuntase este miércoles que en "dos o tres días" partiría el primer buque de diésel rumbo a Estados Unidos.

Ese mismo día, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, precisó que este primer buque cisterna partiría este jueves, asegurando que "le seguirán más envíos" y que otros países también recibirían, posiblemente para final de año, las entregas de diésel que recibían anteriormente como parte del citado acuerdo.

El petrolero ha zarpado en efecto este jueves y tiene prevista su llegada a Estados Unidos el próximo 7 de noviembre, según los datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg. El buque transporta cerca de 43.000 toneladas métricas de combustible ruso, cantidad equivalen a algo menos de 320.000 barriles.

El envío tiene lugar después de que Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos al menos hasta abril de 2027 para descontento del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien Washington ha presionado en los últimos días para que cese los ataques sobre refinerías rusas bloqueando la entrega de armamento y tecnología.

A dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la Administración Trump pretende con este acuerdo frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave como el transporte, la agricultura y la ganadería.