Rusia dice que está lista para estudiar una reunión de Putin con Trump en la Casa Blanca

Publicado 20/07/2018 10:56:30 CET

MOSCÚ, 20 Jul. (Reuters/EP) -

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, ha asegurado este viernes que su Gobierno está preparado para estudiar la posibilidad de celebrar una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, según informa la agencia de noticias rusa Interfax.

Este jueves, la Casa Blanca informó de que Trump invitó a Putin a visitarle en Washington este otoño, una invitación que se conoce en medio de las criticas que ha recibido el mandatario estadounidense por la cumbre de este lunes en Helsinki por apoyar la versión del mandatario ruso en detrimento de la de los servicios de Inteligencia estadounidense en cuanto a la injerencia rusa en las presidenciales.

Antonov también ha subrayado que el diálogo entre Rusia y Estados Unidos debería ser "permanente", con contactos frecuentes entre sus líderes. "Por supuesto, queremos que este diálogo sea permanente, que los líderes no se reúnan de vez en cuando sino de manera regular, y que comprendan mejor los problemas y los resuelvan", ha dicho Antonov, en una intervención en el Club Internacional de Debates Valdái, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

El 16 de julio, Putin y Trump se reunieron por primera vez en una cumbre bilateral celebrada en el palacio presidencial en Helsinki. En la rueda de prensa posterior, Trump dijo que no veía "ninguna razón" para no creer a Putin cuando le dijo que Rusia no había tenido injerencia en las elecciones presidenciales, cuando la conclusión de los servicios de Inteligencia estadounidenses es justo la contraria.