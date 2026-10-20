Rusia expresa su "rechazo categórico" a la "infundada" orden de arresto emitida en EEUU contra Raúl Castro

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Sofya Sandurskaya/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha expresado este martes su "rechazo categórico" a la "infundada" decisión de una jueza de Estados Unidos de emitir una orden de arresto contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien ha descrito como "un amigo de Rusia", antes de recalcar que el asunto que se le imputa ya quedó cerrado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"La emisión de una orden de arresto por parte de un juez de Miami contra el histórico líder de Cuba, el general del Ejército Raúl Castro, cuenta con nuestro rechazo categórico y firme condena", ha dicho el Ministerio de Exteriores ruso, que ha manifestado que "la presentación de esta acusación infundada y fabricada, más de 30 años después, no parece otra cosa que una venganza por parte del lobby anticubano de Miami".

Así, ha subrayado en un comunicado que "los análisis políticos y legales" del derribo en 1996 en aguas internacionales de dos avionetas pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, incidente que "los estadounidenses atribuyen personalmente a Raúl Castro", quedaron ya abordados en la resolución 1067 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La cartera ha destacado a través de un comunicado que dicha resolución "no pide medidas para que nadie rinda cuentas personalmente", lo que "implica 'de facto' un acuerdo por parte del Consejo, incluido Estados Unidos, de que el incidente había quedado resuelto en este sentido".

"Nos gustaría subrayar que una mayor escalada de las tensiones en torno a la Isla de la Libertad --en referencia a Cuba--, que atraviesa actualmente momentos sumamente difíciles debido a un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, podría conducir a la desestabilización de toda la región de América Latina y el Caribe", ha alertado.

"En caso de que se produjera un estallido social en Cuba, es muy probable que se desencadene una migración masiva de ciudadanos cubanos hacia los países vecinos, lo cual podría derivar en una crisis social para dichas naciones", ha explicado Moscú, que ha esgrimido que "esta decisión judicial podría haber sido percibida simplemente como la expresión de los sentimientos de ciertas personas si no fuera por lo ocurrido a principios de año en Venezuela".

Rusia ha hecho así referencia a la operación militar lanzada por Estados Unidos en Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos y "el secuestro" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, algo que tuvo lugar "en violación de todas las normas y principios del Derecho Internacional".

Por ello, la cartera ha reafirmado la "solidaridad inamovible con el Gobierno de la fraternal Cuba", al tiempo que ha expresado su voluntad de "seguir reforzando los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación exhaustiva" con las autoridades de la isla.

"Estamos seguros de que el indomable pueblo cubano y sus dirigentes responderán con dignidad ante el más reciente ataque de aquellos extranjeros que le desean el mal", ha remarcado. "Deseamos al amigo de Rusia, el compañero Raúl Castro, buena salud y que conserve ese valor, esa valentía y esa fortaleza que le son consustanciales", ha zanjado.