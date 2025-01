Rusia informa del derribo de ocho drones ucranianos en los alrededores de la central de Zaporiyia

Archivo - Personal del OIEA en la central de Zaporiyia. - D. Candano Laris/IAEA/dpa - Archivo

El OIEA habla de "fuertes explosiones cerca" de las instalaciones y alerta del grave peligro para la seguridad de la central

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este lunes del derribado durante la víspera de ocho drones ucranianos sobre la ciudad de Energodar y los alrededores la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control de Moscú desde los primeros compases de la guerra.

De acuerdo con las autoridades rusas, uno de los drones ha golpeado el techo de uno de los edificios que conforman las instalaciones. "Todos los vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea", ha detallado.

"Uno de los drones derribados explotó y se incendió en el techo del centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia", ha explicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, en el que se informa de que no ha habido víctimas ni daños de importancia. Las labores continúan con normalidad, añade.

Por su parte, la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ha informado de "fuertes explosiones cerca de la central de Zaporiyia, coincidiendo con informaciones sobre un ataque con drones contra el centro de entrenamiento".

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha contado que el equipo de apoyo del organismo presente en las instalaciones ha escuchado "dos fuertes explosiones procedentes del exterior del perímetro" y "fuego de ametralladora".

"El OIEA conoce informes sobre un presunto ataque con un avión no tripulado en el centro de formación de la central de Zaporiyia, justo fuera del perímetro (...) no hubo víctimas y no afectó a ningún equipo de la central nuclear", señala.

El equipo de apoyo del OIEA presente en Zaporiyia ha alertado de que las "actividades militares" en las inmediaciones de la central han aumentado en las últimas 24 horas. "Un ataque contra cualquier central nuclear es completamente inaceptable", ha dicho Grossi, quien ha hecho un llamamiento a las partes a actuar con "la máxima moderación".