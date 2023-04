Rusia no pagará la cuota de 2023 de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, ha anunciado este lunes que el país ha decidido no realizar el pago de la cuota anual para la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) correspondiente a 2023.

"Hoy el Consejo (de la Duma) ha tratado la cuestión del pago de las contribuciones al presupuesto de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Se ha decidido suspender el pago de las contribuciones para 2023 y reubicar para este año la contribución que Rusia abonó en 2022", ha explicado Volodin en una publicación en Telegram.

En particular Volodin ha reprochado los intentos de obstruir la labor de la delegación rusa en el organismo. "No deberíamos pagar por algo en lo que no participamos. Si no nos dejan trabajar este año pediremos que se nos devuelva la cuota ya abonada", ha argumentado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, Leonid Slutski, ha explicado a la agencia de noticias rusa TASS que se remitirá una nota escrita al organismo internacional pidiendo "reubicar las contribuciones rusas para el año 2022 que ascienden a 200.000 euros para su uso en el año 2023".