Rusia rechaza las palabras de Zelenski y descarta una nueva movilización en el marco de la invasión de Ucrania

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Russian Go

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descartado este martes que Moscú esté preparando una nueva movilización en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, y ha afirmado que las informaciones en este sentido son impulsadas por "las autoridades ucranianas", tras las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre una posible movilización de tropas.

"Todo esto es inventado por las autoridades ucranianas. De forma natural, el régimen (ucraniano) intenta desestabilizar ideológicamente la situación en nuestro país", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en una entrevista concedida a la cadena de televisión RTVI.

Así, ha recalcado que estas informaciones son "noticias falsas, colocadas de forma deliberada en los medios", después de que Zelenski asegurara que Moscú e preparaba para movilizar otros 300.000 militares antes de final de año para mantener su impulso sobre el terreno, especialmente en el este de Ucrania.

El mandatario ucraniano sostuvo que Rusia "desplegará 300.000 tropas movilizadas dependiendo de la situación en el este del país". "Perderán estas nuevas 300.000 tropas movilizadas. Las aplastaremos", dijo, antes de apuntar que en lo que va de año "Rusia ha perdido 267.000 militares, incluidos unos 155.000 muertos", cifras no confirmadas desde Moscú.