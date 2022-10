Rusia y Turquía mantienen conversaciones mientras la ONU critica a Moscú por romper el acuerdo de cereales

Archivo - Los ministros de Defensa de Rusia y Turquía, Sergei Shoigu y Hulusi Akar - -/Turkish Defense Ministry/dpa - Archivo

Rusia confirma que suspende el movimiento de barcos a lo largo del corredor de grano

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha enfatizado en una llamada con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, la importancia de mantener el acuerdo de cereal mientras Naciones Unidas cuestiona a Moscú por romper el pacto y la parte rusa decide suspender el movimiento de barcos a lo largo del corredor de seguridad.

Akar ha afirmado durante la conversación con Shoigu que espera que Moscú reevalúe su decisión, al tiempo que ha resaltado que desde Turquía continuarán trabajando para garantizar la paz en la región y la ayuda humanitaria en todos los niveles, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Al margen de esta llamada, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha cuestionado las razones dadas por Moscú para suspender el acuerdo de cereales con Ucrania, que cuenta con la mediación de la ONU y de la parte turca.

"Cuando los buques de la Iniciativa no están en el área, el corredor no tiene un estatus especial", ha precisado durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, agregando que no hay "cobertura ni protección" de cara a "acciones militares tanto ofensivas como defensivas", tal y como ha recogido DPA.

Griffiths se refería al acuerdo al que han llegado Ankara y Kiev, sin Rusia, pero con la mediación de Naciones Unidas, por lo que doce embarcaciones saldrán de los puertos ucranianos con cereales a bordo, mientras que otras cuatro se dirigirán al país.

En este sentido, las autoridades de ambos países han matizado este lunes que ya hay seis barcos navegando en la zona, si bien aún no se han introducido en el corredor humanitaria. Actualmente hay 21 buques esperando el visto bueno para transportar unas 700.000 toneladas de grano desde Ucrania.

Tras ello, Rusia ha decidido suspender el movimiento de barcos a lo largo del corredor de seguridad definido por la Iniciativa del Mar Negro hasta que Ucrania no aclare el ataque "contra buques de guerra y barcos civiles en Sebastopol".

"El movimiento de embarcaciones a lo largo del corredor de seguridad es inaceptable, ya que el liderazgo ucraniano y el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo utilizan para realizar operaciones militares contra la Federación Rusa", reza el comunicado, recogido por la agencia de noticias TASS.

Desde el Ministerio de Defensa ruso han defendido que "es imposible garantizar la seguridad de cualquier objeto en el corredor de granos hasta que Kiev deje de usarlo con fines militares". Moscú ha aclarado que Rusia no ha decidido retirarse de la Iniciativa del Mar Negro, sino solo suspender los acuerdos.