Sajid Javid y Jeremy Hunt se suman a la nutrida lista de candidatos a suceder a Johnson como primer ministro británico

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los exministros de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt han anunciado este sábado su intención de presentarse como candidatos a suceder a Boris Johnson como primer ministro británico.

Tanto Javid como Hunt defienden un programa de rebaja de impuestos con el que se suman al ministro del Tesoro, Nadhim Zahawi, y al ministro de Transportes, Grant Shapps.

Hunt ya quedó segundo en las primarias 'tories' de 2019, en las que se impuso Johnson, y se ha posicionado en los últimos meses como una de las voces más críticas contra el primer ministro saliente.

También han declarado su intención de suceder a Johnson la fiscal general Suella Braverman, el exministro del Tesoro Rishi Sunak, la exministra de Igualdad Kemi Badenoch y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat.

El entorno de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, han asegurado que también concurrirá a la contienda, según el periódico 'The Mail on Sunday'.

En cambio, uno de los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha confirmado este sábado que no se presentará. "Después de una cuidadosa consideración y de mantener discusiones con colegas y familiares, he tomado la decisión de no participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", ha hecho saber Wallace en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.